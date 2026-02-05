Usa-Iran i Paesi Arabi salvano il dialogo ma Trump avverte | Se non vogliono l' accordo

Gli Stati Uniti e l’Iran sono di nuovo vicini a un possibile accordo, ma la strada resta difficile. I Paesi Arabi tentano di mediare, cercando di salvare il dialogo, mentre Trump avverte che se non ci sarà un vero impegno, l’intesa potrebbe saltare di nuovo. La diplomazia si muove tra tensioni e minacce, con il rischio di una crisi ancora più grave.

In un drammatico gioco di specchi diplomatico, il filo sottile che collega la Casa Bianca e il regime degli Ayatollah è stato riannodato a pochi centimetri dalla rottura definitiva. Quello che doveva essere il Venerdì del Giudizio per i colloqui di pace previsti in Turchia si è trasformato, nelle ultime ore, in una cauta riapertura. I colloqui programmati ad Ankara sono stati salvati in extremis grazie a un'offensiva diplomatica con pochi precedenti lanciata dai principali Stati arabi, che hanno convinto Donald Trump a non abbandonare il tavolo delle trattative proprio quando il Pentagono sembrava pronto a dare il via libera a una nuova serie di "attacchi chirurgici". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il dialogo tra Stati Uniti e Iran va avanti, ma le tensioni restano alte.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump di posticipare eventuali azioni militari contro l'Iran.

Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco

