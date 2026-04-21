Un portavoce dei ribelli Houthi ha dichiarato che nella regione si verificheranno ulteriori combattimenti, ritenendo che la tregua attuale rappresenti solo una pausa in un conflitto che definisce continuo con il nemico. La dichiarazione riflette la volontà di proseguire le azioni militari, sottolineando che non si tratta di una risoluzione definitiva delle ostilità. La regione ha già visto periodi di tregua alternati a intensificazioni delle tensioni.

“Non c’è dubbio che ci saranno ulteriori ondate di combattimenti, poiché si tratta semplicemente di una tregua all’interno di un conflitto continuo con il nemico “. Lo ha affermato il leader del gruppo ribelle yemenita degli Houthi, Abdul Malik al-Houthi, in un discorso televisivo, avvertendo che l’ escalation nella regione è “probabilmente elevata”, poiché la “fragile” tregua sta volgendo al termine. Un attacco missilistico degli Houthi contro Israele il mese scorso ha sollevato preoccupazioni sul fatto che l’alleato dell’ Iran nello Yemen possa tentare nuovamente di bloccare le rotte marittime del Mar Rosso, come ha fatto durante la guerra a Gaza.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Houthi: "Ci saranno altri combattimenti nella regione"

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