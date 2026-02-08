Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi manda un messaggio chiaro agli Stati Uniti. Durante un discorso, ha detto che la presenza militare americana nella regione non spaventa Teheran. Le parole arrivano mentre la tensione tra i due paesi rimane alta, ma l’Iran sembra deciso a non lasciarsi intimidire.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto, in un discorso sugli Stati Uniti, che “la loro formazione militare nella regione non ci spaventerà”. “Perché abbiamo sempre insistito sull’arricchimento e continuiamo a farlo, anche se ci viene imposta la guerra? Perché nessuno può dirci cosa dovremmo possedere e cosa no”, ha detto alla Conferenza nazionale di politica estera. Le sue osservazioni arrivano subito dopo i negoziati con gli Stati Uniti sul programma nucleare e sulla scia delle proteste a livello nazionale. Durante i colloqui di venerdì, l’ammiraglio della marina americana Brad Cooper, capo del comando centrale dell’esercito americano, era in Oman. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Araghchi avverte gli Stati Uniti: "La loro forza militare nella regione non ci spaventa"

Approfondimenti su Iran Usa

Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare in Medio Oriente.

L'Iran ha dichiarato di possedere capacità difensive avanzate e di essere più preparato rispetto al passato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Iran sotto pressione: Usa rafforzano la presenza militare, l’Ue colpisce i Pasdaran

Ultime notizie su Iran Usa

Argomenti discussi: Iran, Usa: Gli americani lascino il Paese. In arrivo sanzioni sul petrolio di Teheran; Usa-Iran: scatta l'ora del negoziato, 'atmosfera positiva'; Iran, Araghchi: Pronti a colloqui ma anche a guerra, basta minacce; Negoziati USA-Iran in crisi: saltano i colloqui di venerdì e Trump minaccia Khamenei.

Iran, Araghchi avverte gli Stati Uniti: La loro forza militare nella regione non ci spaventa(LaPresse) Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto, in un discorso sugli Stati Uniti, che la loro formazione militare ... stream24.ilsole24ore.com

Iran: Neppure guerra fermerà arricchimento nucleare. Mercoledì Netanyahu da Trump. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Iran: Neppure guerra fermerà arricchimento nucleare. Mercoledì Netanyahu da Trump. LIVE ... tg24.sky.it

Gli Stati Uniti hanno fissato un nuovo orizzonte per la fine della guerra in Ucraina: accordo entro l’estate. Per la prossima settimana Washington ha invitato a Miami le delegazioni russa e ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato la partecipazio facebook

Da 67 anni è l’ossessione degli Stati Uniti: riportare Cuba nel “cortile di casa” Ora ci prova, Trump con un blocco totale che sta mettendo alle corde la popolazione Il presidente Diaz-Channel annuncia riforme senza tradire l’essenza socialista dell’isola L’apert x.com