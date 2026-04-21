Oggi rappresenta un momento cruciale nei negoziati tra le parti coinvolte, con il presidente statunitense che annuncia un’intesa imminente in Pakistan. Tuttavia, ha anche lanciato un avvertimento all’Iran, sottolineando che la tregua in vigore scade martedì e che, in assenza di un accordo, le conseguenze saranno molto severe. La situazione rimane tesa, con le parti che attendono sviluppi decisivi nelle prossime ore.

Il Presidente annuncia la firma imminente in Pakistan, ma avverte l'Iran: la tregua scade martedì e, se non ci sarà un accordo, le conseguenze saranno durissime Il conto alla rovescia per la fine delconflitto in Iransi fa sempre più serrato. E tra casa Bianca e Teheran il secondo round del negoziato resta in bilico mentre scade la tregua. E’ atteso per oggi, in caso di via libera, l’appuntamento per vedere le parti sedute al tavolo dei colloqui in quel di Islamabad. Ma intanto, mentre il mondo resta con il fiato sospeso, il presidente degli Stati Uniti,Donald Trump, continua a lanciare avvertimenti diretti e brutali dai microfoni diPBSe il messaggio è chiaro:se il cessate il fuoco dovesse scadere (mercolrdì sera all’ora di Washington) senza una soluzione diplomatica, la risposta militare sarà massiccia.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, giornata chiave per i negoziati e Trump punta sull’intesa: “Firma subito o bombardo”

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