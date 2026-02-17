Protetto | InsideWar #62 Primi test di volo del programma GCAP | USA sequestrano petroliera nell’Oceano Indiano | Osservatorio PLA

Da it.insideover.com 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera nell’Oceano Indiano, reagendo alle attività di un paese coinvolto nel programma GCAP. La nave trasportava carburante destinato a gruppi armati nella regione, secondo fonti militari. Questo intervento dimostra la crescente tensione tra le potenze globali e le nazioni coinvolte nel controllo delle rotte strategiche. Un esempio concreto di come le operazioni militari influenzino il traffico marittimo internazionale.

Il contenuto è protetto da password. Per visualizzarlo inserisci di seguito la password: Password: L'articolo Protetto: InsideWar #62 Primi test di volo del programma GCAP USA sequestrano petroliera nell’Oceano Indiano Osservatorio PLA proviene da InsideOver.🔗 Leggi su It.insideover.comImmagine generica

Protetto: InsideWar #55 Caccia pakistani per Haftar | Osservatorio PLA

L’articolo “InsideWar #55 Caccia pakistani per Haftar” analizza il ruolo delle forze aeree pakistane nel supporto alle operazioni di Haftar in Libia.

Protetto: InsideWar #52 Riesplode il conflitto Cambogia-Thailandia. Osservatorio PLA

Il conflitto tra Cambogia e Thailandia è nuovamente scoppiato, riaccendendo tensioni storiche nella regione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.