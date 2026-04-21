Domani si terrà a Islamabad un nuovo round di negoziati sull’Iran, generando attesa tra gli osservatori. La convocazione è stata annunciata e rappresenta un momento importante per le parti coinvolte. La discussione si svolgerà in un clima di incertezza, senza dettagli specifici sui temi all’ordine del giorno. La comunità internazionale segue con attenzione lo sviluppo di questa fase diplomatica.

Fiato sospeso per il nuovo round di negoziati sull’Iran, atteso per domani a Islamabad. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran, fiato sospeso per il nuovo round negoziale a Islamabad

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