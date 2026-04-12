Fallito il primo round di negoziati | Usa e Iran tengono il mondo col fiato sospeso

Le delegazioni americana e iraniana hanno abbandonato i negoziati a Islamabad, segnando il fallimento del primo round di colloqui. Secondo le fonti di Teheran, non c’è fretta di riprendere i negoziati, ma l’Iran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz non sarà riaperto senza un accordo completo e l’accettazione di dieci punti fondamentali. La situazione tiene sotto pressione i mercati e le diplomazie internazionali.

Le delegazioni americana e iraniana hanno lasciato Islamabad. I media di Teheran: non abbiamo fretta, ma Hormuz non riapre senza un’intesa piena e l’accettazione dei 10 punti dell’Iran. Le conseguenze degli atti di Trump hanno provocato danni spaventosi all’America, con l’inflazione tornata stabilmente sopra il 3,3%. Il regime iraniano approfitta della tregua per ripristinare gli armamenti difensivi forniti dalla Cina. Sul pianeta non si trova più un trumpiano, a partire da Matteo Salvini e, da domenica sera, si potrebbe non trovare più un supporter di Viktor Orbán, se le urne confermeranno i sondaggi che danno vincente il suo sfidante, Magyar.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fallito il primo round di negoziati: Usa e Iran tengono il mondo col fiato sospeso Il mondo col fiato sospeso per le tensioni nell’Indo Pacifico tra Cina e UsaIl mondo trattiene il respiro, con lo spettro di una terza guerra mondiale che si proietta sempre più nitido sull'Indo-Pacifico. Guerra in Iran, “Un’intera civiltà sta per morire”: Trump tiene il mondo col fiato sospesoDonald Trump passa da una minaccia all’altra, mantenendo coperte le carte e tenendo il mondo col fiato sospeso. GUERRA IRAN-USA, NEGOZIATI FALLITI E TENSIONE ALTISSIMA (E LA CINA...) | GENERALE BERTOLINI