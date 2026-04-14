Iran e Usa litigano ma non interrompono i contatti E spunta l’ipotesi di un nuovo round negoziale dopo il flop del vertice di Islamabad

Iran e Stati Uniti continuano a mantenere i canali di comunicazione aperti, anche se i rapporti sono tesi. Dopo il fallimento del vertice di Islamabad, si ipotizza un possibile nuovo ciclo di negoziati tra le due parti. La questione riguarda il cessate il fuoco, che scadrà il 22 aprile, e il timore che la sua interruzione possa portare a un aumento dei conflitti e a ripercussioni sul mercato energetico mondiale.

Scongiurare il rischio che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, in scadenza il 22 aprile, provochi la riapertura del conflitto e un ulteriore aggravamento dello shock energetico globale. Con la deadline sempre più vicina e, malgrado il fallimento dei negoziati di Islamabad, la diplomazia continua a tessere la sua tela per evitare la catastrofe. Proprio in questo scenario si inserisce il tentativo, forse l’ultimo, con cui i Paesi che da quaranta giorni mediano tra le parti stanno cercando di organizzare un secondo round negoziale. Del resto, come confermano funzionari statunitensi alla rete americana NBC, in queste ore il dialogo tra Washington e Teheran non si è del tutto interrotto; anzi, continua sotto traccia e con “qualche progresso”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Iran e Usa litigano, ma non interrompono i contatti. E spunta l’ipotesi di un nuovo round negoziale dopo il flop del vertice di Islamabad Iran e Stati Uniti trattano sul nucleare, ma intanto tengono gli eserciti in allerta Media, Islamabad propone di ospitare un secondo round di negoziati Usa-Iran"Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del... Usa-Iran, ecco il nuovo round di colloqui. Ma Trump alza notevolmente la minacciaGli Stati Uniti e l'Iran terranno un nuovo round di colloqui sul nucleare a Ginevra.