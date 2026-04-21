iran cronaca di una tregua in bilico

In Iran, la situazione rimane di stallo, con tensioni che si protraggono da tempo. Gli Stati Uniti continuano a promuovere un accordo, ma non rinunciano alle minacce di ritorsioni, tra cui il mantenimento del blocco navale attorno alle coste iraniane. La crisi si trascina senza segnali di un’intesa imminente, mantenendo l’atmosfera di incertezza e tensione tra le parti coinvolte.

Oramai in Iran si è entrati in una fase di stallo. Da una parte gli Usa che spingono per un accordo ma minacciano ancora ritorsioni, con tanto di blocco navale mai revocato attorno le coste iraniane. Dall’altra parte, la Repubblica Islamica che vuole sedersi attorno a un tavolo solo per firmare accordi di pace. Ben si intuisce come, un una situazione del genere, sembra molto difficile risolvere la situazione. Nel frattempo, il conto alla rovescia sta finendo: il 22 aprile scade il fragile cessate il fuoco sottoscritto a Islamabad la notte dell’8 aprile scorso e il rischio concreto è che la guerra riprenda con rinnovata intensità. Facendo così naufragare, almeno per il momento, ogni speranza di intesa e di ritorno alla normalità tanto a Hormuz quanto nel resto del medio oriente.🔗 Leggi su It.insideover.com

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