Iran-Usa tregua in bilico Washington annuncia il blocco navale a Hormuz

Dopo 21 ore di negoziati senza un accordo, gli Stati Uniti hanno annunciato il blocco navale nello stretto di Hormuz. La tensione tra Iran e Stati Uniti resta alta mentre la tregua, al momento fragile, si trova in una fase delicata. La decisione di Washington rappresenta un passo significativo in un confronto che prosegue da settimane e che coinvolge questioni di sicurezza e controllo delle rotte marittime.

Dopo 21 ore di negoziati senza accordo, Washington alza la pressione su Teheran mentre la tregua entra in una fase critica. A poche ore dal fallimento dei colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti a Islamabad, il presidente Donald Trump ha annunciato l’imposizione di un blocco navale contro Teheran, segnando una brusca escalation dopo il più significativo tentativo diplomatico degli ultimi decenni. Secondo quanto dichiarato su Truth Social, la US Navy avvierà immediatamente il processo per bloccare “qualsiasi nave in entrata o in uscita dallo Stretto di Hormuz”, dove il traffico marittimo si è già drasticamente ridotto. La misura, se pienamente attuata, impedirebbe all’Iran di esportare il proprio petrolio, colpendo uno dei pilastri della sua economia.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Iran-Usa, tregua in bilico. Washington annuncia il blocco navale a Hormuz Usa-Iran, Trump alza la posta: “Blocco navale a Hormuz”Donald Trump alza la posta dopo che la delegazione Usa guidata dal vicepresidente J. Leggi anche: Nuova minaccia di Trump: “L’Iran verrà fatto a pezzi” e annuncia il blocco navale sullo stretto di Hormuz