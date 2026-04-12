Negoziati USA-Iran senza accordo | tregua in bilico dopo 21 ore di colloqui

Dopo 21 ore di colloqui diretti a Islamabad, i negoziati tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi senza raggiungere un accordo. La sessione, durata tutta la notte, si è conclusa nelle prime ore di domenica 12 aprile. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito ai risultati delle trattative, che ora restano in sospeso.

Dopo una maratona diplomatica di 21 ore consecutive, i colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi senza un accordo nelle prime ore di domenica 12 aprile a Islamabad. Il vicepresidente americano JD Vance ha lasciato il Pakistan annunciando il fallimento delle trattative, mentre il destino della fragile tregua di due settimane rimane incerto. I negoziati, ospitati e mediati dal governo pakistano, rappresentavano il contatto diplomatico più diretto tra Washington e Teheran dalla Rivoluzione Islamica del 1979. A guidare le delegazioni erano Vance, con scarsa esperienza diplomatica ma in costante comunicazione con il presidente Donald Trump, e Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraniano ed ex comandante delle potenti Guardie Rivoluzionarie.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Negoziati USA-Iran senza accordo: tregua in bilico dopo 21 ore di colloqui Negoziati Usa-Iran in bilico, saltano i colloqui di venerdì: "Posizioni troppo distanti"Gli attesi colloqui tra Stati Uniti e Iran per scongiurare un nuovo attacco americano contro il regime sono a un passo dal fallimento ancora prima di... Leggi anche: In bilico i negoziati Usa-Iran, saltano i colloqui di venerdì. Trump: “Khamenei dovrebbe essere molto preoccupato” Il Mondo in Bilico: Iran, Ucraina e la Guerra dei Dazi | Analisi Geopolitica