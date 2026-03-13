Logistica Fiorini Alis | Governo ha ascoltato istanze imprese trasporto

Il rappresentante di Alis ha affermato che il governo ha ascoltato le richieste delle imprese di trasporto e logistica. Ha sottolineato che la semplificazione del settore non dipende esclusivamente dall’adozione di nuove norme. La dichiarazione è stata rilasciata a Milano il 13 marzo e si riferisce alla situazione attuale nel settore, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti o sulle misure future.

Milano, 13 mar.(Adnkronos) - "La semplificazione nel settore del trasporto e della logistica, a mio avviso, non ha più bisogno solo di norme. Gli interventi in questi anni ci sono stati e dò atto al Governo di aver ascoltato le istanze delle imprese riguardo la semplificazione della pubblica amministrazione e di tutto l'apparato burocratico relativo alla documentazione che accompagna il trasporto". Lo ha detto Francesca Fiorini, segretario generale Alis - Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, intervenendo all'edizione 2026 di LetExpo di Alis, in svolgimento a Verona fino al 13 marzo, ormai punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità.

