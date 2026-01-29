Ippodromo Caprilli il Comune ripiega su Alfea | chiesta la gestione delle corse alla società pisana

Il Comune di Livorno si prepara a affidare la gestione delle corse all’ippodromo Caprilli. Entro il 30 gennaio, deve decidere se affidare direttamente a Alfea, la società pisana, la responsabilità delle 17 corse in notturna già assegnate dal Ministero. La corsa contro il tempo si fa serrata per garantire la stagione 2026, mentre le date si avvicinano rapidamente.

Stringenti i tempi imposti dal Masaf che entro il 30 gennaio deve conoscere la società che si occuperà del servizio. Avviata la procedura per l'affidamento diretto Corsa contro il tempo per salvare la stagione 2026 dell'ippodromo Caprilli. Il Comune infatti ora ha tempo fino al 30 gennaio per procedere all’affidamento diretto del servizio di organizzazione delle 17 corse al galoppo in notturna assegnate dal Masaf alla struttura di viale Italia. La data limite è stata segnalata proprio dal ministero che, lo scorso 22 gennaio, una volta preso atto sia della sentenza della Corte d’Appello di Firenze relativa alle sorti della società Sistema Cavallo che dell’esito del bando per l’affidamento della struttura - andato deserto -, ha chiesto di trasmettere entro e non oltre il 30 gennaio il contratto sottoscritto dalla società che intende far riconoscere come quella di corse con avvertenza che, in caso di mancato riscontro, procederebbe alla programmazione delle corse della stagione 2026 senza Livorno.🔗 Leggi su Livornotoday.it

È scaduto senza presentare offerte il bando del Comune di Livorno per la gestione dell’ippodromo Caprilli, aperto fino al 20 gennaio.

