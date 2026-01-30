Ippodromo Caprilli corse ad Alfea Il sindaco | Iter serio per garantire un futuro Le opposizioni | Un fallimento

Il sindaco Luca Salvetti annuncia che le corse all’ippodromo Caprilli si terranno come programmato. Dopo settimane di incertezza, gli organizzatori hanno trovato un accordo con la società Alfea e sono pronti a mettere in piedi la stagione. Le opposizioni criticano la soluzione, definendola un fallimento, ma il primo cittadino rassicura: “È un iter serio per garantire un futuro alle corse”.

L'ippodromo Caprilli avrà la sua stagione e le sue corse. La situazione legata allo svolgimento delle riunioni, infatti, sembra ormai essere definita, con il sindaco Luca Salvetti e gli uffici che in tempi record hanno strutturato modalità e accordi con la società pisana Alfea tramite la.

