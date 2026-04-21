A Scarperia e San Piero, una donna ha deciso di lasciare il suo lavoro in ufficio per dedicarsi alla gestione di un ranch. Dopo aver trascorso anni in città, ha scelto di vivere tra i cavalli e i paesaggi rurali, seguendo il proprio desiderio di libertà e contatto con la natura. La sua scelta ha attirato l’attenzione di chi preferisce la vita all’aria aperta rispetto a quella in ambienti urbani.

Scarperia e San Piero (Firenze), 21 aprile 2026 – C’è chi sogna una scrivania e chi invece sente il richiamo della natura e della libertà. Sara Fineschi, 27 anni, ha sempre saputo da che parte stare. Oggi guida il suo “Roncaticcio Ranch”, un’azienda agricola immersa nel verde del Mugello, dove ogni giorno inizia all’alba e profuma di fieno, animali e passione. Diplomata all’ istituto tecnico agrario di Firenze, Sara ha iniziato subito a lavorare in una fattoria del Mugello. «Mi occupavo della stalla: mungitura delle pecore, pascolo, nascite degli agnelli. È lì che ho avuto la conferma di cosa volevo fare». Ma quel lavoro, tra il 2017 e il 2018, è stato solo l’inizio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Io, tra i miei cavalli e l’alba: ho lasciato tutto per il ranch. Altro che ufficio”. Il sogno realizzato di Sara

Notizie correlate

“Ho lasciato l’FBI perché non volevo lavorare dalle 9 alle 5. Ora lavoro dalle 5 del mattino alle 9 di sera ma ho realizzato il mio sogno”: la storia di Kendall Feighan e cosa fa oggiDiventare un’agente dell’FBI potrebbe sembrare un bel traguardo e così sembrava anche a Kendall Feighan che ha raccontato la sua storia a People.

Leggi anche: A Bergamo: «I miei 30 anni da investigatore. Un sogno che si è realizzato»

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Alessandro Onorato: Non sono un pariolino, le mie origini sono umili. Vedo le mie figlie crescere nel letto; Venerdì 13, : Io, le mie macchine e la voce di Giorgia Vi racconto il mio calcio di rigore; Antonella Clerici: Ero da poco incinta, diedero le mie analisi del sangue a un giornale e la Rai mi tolse la Prova del Cuoco: fu vergognoso. Sanremo? Non lo voleva fare nessuno con me; Paola Iezzi a Verissimo: nei momenti di difficoltà e tristezza mi rifugiavo nel cibo. Jake La Furia? Per me è sexy, oltre che un amico.

Io, tra i miei cavalli e l’alba: ho lasciato tutto per il ranch. Altro che ufficio. Il sogno realizzato di SaraScarperia e San Piero (Firenze), 21 aprile 2026 – C’è chi sogna una scrivania e chi invece sente il richiamo della natura e della libertà. Sara Fineschi, 27 anni, ha sempre saputo da che parte stare. lanazione.it

"Il regime degli ayatollah iraniani ha pianificato un altro Olocausto. Ha cercato di distruggerci con armi nucleari e migliaia di missili balistici. Se non avessimo agito contro questa minaccia esistenziale, con determinazione e audacia, i nomi di siti come Natanz, x.com

Balneari. Croatti (M5S): "Non si perda altro tempo, vigileremo su criteri dei bandi facebook