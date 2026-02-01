Ho lasciato l’FBI perché non volevo lavorare dalle 9 alle 5 Ora lavoro dalle 5 del mattino alle 9 di sera ma ho realizzato il mio sogno | la storia di Kendall Feighan e cosa fa oggi

Kendall Feighan ha lasciato l’FBI perché non voleva più lavorare dalle 9 alle 5. Ora si alza alle 5 del mattino e lavora fino alle 9 di sera, ma non si pente. Ha realizzato il suo sogno, dice. La sua scelta ha sorpreso molti, ma lei è felice di aver seguito la propria strada.

Diventare un’agente dell’FBI potrebbe sembrare un bel traguardo e così sembrava anche a Kendall Feighan che ha raccontato la sua storia a People. La 24enne faceva indagini in Virginia fino a quando ha deciso di tornare a casa, a New York, precisamenterWhite Plains e di cambiare vita. Come? Aprendo un negozio di biscotti. Non che sia stata una cosa accaduta dall’oggi al domani, perché Feighan ha prima frequentato l’ International Culinary Center, lavorando nel frattempo come cameriera e in un negozio di bagel. Poi ha cominciato a preparare i biscotti nel suo appartamento per rivenderli in un mercato locale, con grande successo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su FBI Feighan

Mariana Rodriguez, attrice protagonista di 'Buen camino', ha condiviso la sua esperienza lavorativa al fianco di Checco Zalone.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su FBI Feighan

Argomenti discussi: ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Cortina interviene ICE; L’FBI arresta un’attivista di sinistra che aveva detto all’AG Pam Bondi di vieni a prendermi dopo aver invaso il servizio della chiesa del Minnesota.

Microsoft ha dato le chiavi di BitLocker all'FBIMicrosoft ha consegnato all'FBI le chiavi di ripristino di BitLocker per tre notebook che gli utenti avevano conservato (e lasciato) sul cloud. msn.com