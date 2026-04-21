A quasi vent’anni dal debutto nelle sale di Io sono Leggenda, il mondo post-apocalittico ispirato al romanzo di Richard Matheson sta per tornare. In un’esclusiva di Collider, è stato finalmente svelato il nome del regista che guiderà Io Sono Leggenda 2: si tratta di Steven Caple Jr.. Il regista, già noto per il successo di Creed II e Transformers: Il Risveglio, ha confermato ufficialmente di essere al lavoro sullo sviluppo del sequel per Warner Bros., segnando uno dei ritorni più attesi del cinema sci-fi contemporaneo. Chi è Steven Caple Jr., il regista di Io Sono Leggenda 2?. Steven Caple Jr. ha consolidato la sua fama gestendo franchise di alto profilo.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Io Sono Leggenda 2: Svelato il regista – Steven Caple Jr. dirigerà il sequel del film!

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Una raccolta di contenuti

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