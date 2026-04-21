Io e te Toi et Moi | musica formazione e crescita artistica nel progetto del M° Espedito De Marino

Online il video di “Io e te” (Toi et Moi), un progetto che unisce musica, formazione e crescita artistica, offrendo un’esperienza educativa e culturale di grande valore. Nato da un’idea del M° Espedito De Marino - storico chitarrista di Roberto Murolo e figura di riferimento nazionale della.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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