Investito da un automobilista Carlo Belli muore in ospedale dopo 4 giorni d' agonia

Carlo Belli, pensionato di 77 anni residente in provincia di Roma, è deceduto al policlinico Gemelli dopo essere stato investito da un’auto domenica scorsa a Marcellina. Ricoverato in condizioni critiche, è rimasto in ospedale per quattro giorni prima di perdere la vita. La sua morte è avvenuta in seguito alle ferite riportate nell’incidente.

L'incidente stradale era avvenuto domenica a Marcellina, in provincia di Roma. Alla guida della Smart un 29enne rintracciato dopo essersi allontanato senza chiamare i soccorsi È morto in ospedale, dove era ricoverato in condizioni critiche. Carlo Belli, pensionato di 77 anni residente in provincia di Roma, è deceduto al policlinico Gemelli dopo essere stato investito da un'auto domenica scorsa a Marcellina. A falciarlo, un 29enne del posto, scappato senza prestare né chiamare i soccorsi. Il pirata della strada era stato rintracciato e denunciato dai carabinieri della compagnia di Tivoli. La notizia, resa nota dal giornale Tiburno, è stata confermata al nostro giornale da fonti investigative. 🔗 Leggi su Romatoday.it

