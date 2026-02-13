Investito sabato sera a Sassano | muore dopo sei giorni di agonia

Non ce l’ha fatta l’ottantenne investito sabato sera a Sassano, nella frazione di Silla, mentre attraversava la strada con l’intento di rincasare. La sua morte arriva dopo sei giorni di agonia in ospedale, dove era stato ricoverato in seguito all’incidente causato da un’auto che non ha rallentato in tempo.

Non ce l'ha fatta l'ottantenne investito sabato sera a Sassano, nella frazione di Silla. Questa mattina dopo quasi una settimana di agonia è deceduto in ospedale. Sabato sera - secondo quanto ricostruito finora - Antonio Libretti, 80 anni di Sassano, è stato colpito da un'auto, probabilmente mentre stava attraversando la strada. Il conducente, un uomo di Sala Consilina, si è fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. Sul posto i carabinieri e un'ambulanza che ha trasferito l'anziano in ospedale, al “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni sono subito peggiorate e purtroppo questa mattina è sopraggiunto il decesso.🔗 Leggi su Salernotoday.it

È stato avviato il procedimento giudiziario nei confronti di un uomo di 50 anni, accusato di aver coinvolto un anziano in un incidente stradale.

