Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il suo paese ha ucciso 48 comandanti iraniani in un singolo attacco, dichiarando anche di non essere preoccupato per l’effetto sul prezzo del petrolio. Durante un’intervista a Fox News, ha aggiunto che tutto sta andando molto bene e che il successo delle operazioni è incredibile. La comunicazione si concentra sulle dichiarazioni ufficiali del presidente statunitense.

«Tutto sta andando molto bene e il successo che stiamo ottenendo è incredibile». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo su Fox News. « L'Iran avrebbe avuto l’arma nucleare fra due settimane senza i nostri attacchi alle sue installazioni nucleari, 48 comandanti iraniani sono stati uccisi in un colpo solo. Non sono preoccupato per l’impatto sui prezzi del petrolio» ha proseguito. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto alla Cnbc che l’operazione statunitense in Iran sta «procedendo molto bene, molto bene, in anticipo sui tempi previsti». «E' un regime molto violento, uno dei regimi più violenti della storia», ha detto Trump, intervenuto telefonicamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump all'attacco: «Uccisi 48 comandanti iraniani in un colpo solo. Il prezzo del petrolio? Non sono preoccupato»

Iran, media: «Morto anche l'ex presidente Ahmadinejad». Trump: «48 comandanti uccisi insieme. Petrolio? Non sono preoccupato». Colpita nave da guerra iraniana. Petroliere ferme a HormuzGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Iran, media: «Morto anche l'ex presidente Ahmadinejad». Trump: «48 comandanti uccisi in un colpo solo». Colpita nave da guerra del regime: «Sta affondando». Centinaia di petroliere ferme a HormuzGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Trump e l'Iran: minacce, calcoli e il rischio del caos - Re Start 30/01/2026

Aggiornamenti e notizie su Trump.

Temi più discussi: Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; Trump: Khamenei è morto ma l'attacco all'Iran non si ferma; Attacco all’Iran, Trump: Khamenei è morto. La conferma di Teheran; Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: Khamenei è morto, i leader di Teheran collaborino o faranno una brutta fine. Festa nelle strade della capitale della Repubblica islamica.

Trump all'attacco: «Uccisi 48 comandanti iraniani in un colpo solo. Il prezzo del petrolio? Non sono preoccupato»Il presidente degli Stati Uniti intervenendo su Fox News: «L'Iran avrebbe avuto l’arma nucleare fra due settimane senza i nostri attacchi alle sue installazioni nucleari» ... gazzettadelsud.it

Iran, Trump: Eliminati 48 leader in un colpo soloNell'operazione congiunta Usa-Israele contro l'Iran sono stati uccisi 48 leader in un colpo solo. Così il presidente americano Donald Trump a Fox News, aggiungendo che solo gli Stati Uniti sono a co ... adnkronos.com

Oltre due milioni di barili in meno. Il giustiziere Trump spezza i canali petroliferi della Cina (di C. Paudice) x.com

Il presidente americano Trump ha confermato che l’ayatollah Khamenei è stato ucciso nei raid. Non solo. La mattina dell’1 marzo è arrivata anche la conferma dell’uccisione del capo di Stato maggiore delle forze armate dell'Iran https://shorturl.at/8nOek - facebook.com facebook