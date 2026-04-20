Monopoli Foggia è follia! Invasione di campo steward aggredito e rossoneri a un passo dalla Serie D La ricostruzione di quanto accaduto!

Durante la partita tra Monopoli e Foggia, si è verificata un'invasione di campo che ha coinvolto anche uno steward, che è stato aggredito. La situazione ha portato alla sospensione dell'incontro, mentre le forze dell'ordine intervenivano per gestire l'episodio. La partita potrebbe concludersi con la perdita di punti per le squadre coinvolte e un possibile inserimento di sanzioni disciplinari.

Liverpool, fumata bianca per il rinnovo di contratto di un big. Lui esce allo scoperto: «Siamo vicini ad un accordo!». Novità importanti in casa Reds Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è rientrato a Napoli: previsto un confronto con l’allenatore? Adani tesse le lodi di Spalletti: «Lo metto al primo posto degli allenatori italiani, come genialità nel generare calcio!» Napoli, faccia a faccia Lukaku Conte: l’attaccante torna in...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Monopoli Foggia, è follia! Invasione di campo, steward aggredito e rossoneri a un passo dalla Serie D. La ricostruzione di quanto accaduto! Notizie correlate Monopoli-Foggia, caos nel finale: invasione di campo dei tifosi ospiti, steward aggreditoTensione allo stadio “Veneziani” di Monopoli, dove la partita dei padroni di casa contro il Foggia, giocata nella serata di ieri, domenica 19 aprile,... Follia in Monopoli-Foggia, gli ultras fanno invasione di campo e vengono arrestatiMomenti di tensione durante il derby pugliese Monopoli-Foggia: il match del Girone C di Serie C giocato allo stadio Veneziani, è terminato con... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Follia in Monopoli-Foggia: invasione di ultras incappucciati, poi arrestati in campo. Cosa è successo durante la partita di Serie C; Follia a Monopoli, tifosi del Foggia invadono il campo con il passamontagna per aggredire i calciatori; Foggia, follia a Monopoli: invasione di campo, aggressione ad uno steward; Al gol del Giugliano invasione di campo dei tifosi foggiani al Veneziani. Follia a Monopoli, tifosi del Foggia invadono il campo con il passamontagna per aggredire i calciatoriCi sono stati momenti di grandissima tensione al termine del derby pugliese tra Monopoli e Foggia. A pochi istanti dal fischio finale alcuni tifosi ospiti con passamontagna hanno invaso il ... ilmattino.it Caos in Monopoli-Foggia, invasione dei tifosi in campo: risse e arresti, cosa è successoAttimi di tensione nel corso di Monopoli-Foggia, gara valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C, vinta con il finale di 1-0 dai padroni di casa grazie a un gol di Fall. La partita ... corrieredellosport.it Monopoli-Foggia, invasione di campo degli ultras rossoneri: un tifoso ammanettato in campo. Giocatori si nascondono dietro i cartelloni pubblicitari Articolo e video nei commenti - facebook.com facebook Invasione di campo in #Monopoli- #Foggia. La Lega Pro: “Comportamenti simili non sono tollerabili” x.com