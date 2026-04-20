Invasione di campo e violenza al ' Veneziani' sconcerto della Lega Pro | Comportamenti non tollerabili

Durante la partita tra Monopoli e Foggia, si sono verificati episodi di violenza e un'invasione di campo da parte di un gruppo di persone provenienti dal settore ospiti dello stadio Veneziani. La Lega Pro ha espresso condanna per quanto accaduto, definendo i comportamenti come non tollerabili. L'incidente ha suscitato sconcerto tra gli organizzatori e le autorità sportive, che stanno valutando le misure da adottare.

“Condanniamo con fermezza gli atti di violenza che si sono verificati nel corso della partita tra Monopoli e Foggia, dove dal settore ospiti dello stadio Veneziani un gruppo di soggetti ha invaso il terreno di gioco”. Questo il commento della Lega Pro che aggiunge: “Comportamenti simili non sono.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Caos al 'Veneziani', invasione di campo dei tifosi del Foggia: gara sospesa e calciatori negli spogliatoiMomenti di tensione allo stadio ‘Veneziani’ di Monopoli, dove la gara tra la formazione barese e il Foggia è stata interrotta nei minuti di recupero... Invasione di campo al Palacoscioni: calciatore aggredito con un pugno, indagano i carabinieriDoveva essere una partita di calcio a 5 come tante, ma si è trasformata in un episodio di violenza. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Foggia perde sul campo, la faccia e forse anche la serie C; Invasione di campo di tifosi al termine di Monopoli-Foggia, colpito uno steward; Monopoli-Foggia, invasione finale di ultras incappucciati: arrestati in campo!; Invasione di campo dei tifosi durante Monopoli-Foggia: partita sospesa e giocatori negli spogliatoi. Foggia, follia ultrà a Monopoli: invasione di campo con i passamontagna e caccia ai giocatori. Steward preso a pugniIl Foggia perde anche a Monopoli e vede sempre più vicina la retrocessione in Serie D. Una stagione partita male e finita peggio, nonostante la rivoluzione di gennaio e il cambio ... ilmattino.it Invasione di campo a Monopoli, Episcopo e Di Molfetta: Accaduto non resti senza conseguenzeLa sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, commentano l'invasione di campo di un manipolo di facinorosi foggiani avvenuta al sesto minuto di recupero dell' ... foggiatoday.it L'assessore Parigi svela il cronoprogramma verso l'anno della Cultura: 27 interventi già pronti e bando 2026 verso il sold out. Dal Polo musicale a Villa Cattaneo alla "Cultura che cura": la città si prepara all'invasione di banner e un orologio segnerà il countdo - facebook.com facebook Invasione di campo in #Monopoli- #Foggia. La Lega Pro: “Comportamenti simili non sono tollerabili” x.com