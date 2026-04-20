Invasione di campo e violenza al ' Veneziani' sconcerto della Lega Pro | Comportamenti non tollerabili

Da foggiatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Monopoli e Foggia, si sono verificati episodi di violenza e un'invasione di campo da parte di un gruppo di persone provenienti dal settore ospiti dello stadio Veneziani. La Lega Pro ha espresso condanna per quanto accaduto, definendo i comportamenti come non tollerabili. L'incidente ha suscitato sconcerto tra gli organizzatori e le autorità sportive, che stanno valutando le misure da adottare.

“Condanniamo con fermezza gli atti di violenza che si sono verificati nel corso della partita tra Monopoli e Foggia, dove dal settore ospiti dello stadio Veneziani un gruppo di soggetti ha invaso il terreno di gioco”.  Questo il commento della Lega Pro che aggiunge: “Comportamenti simili non sono.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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