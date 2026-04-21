Nella mattinata odierna sono state notificate misure cautelari a alcuni tifosi del Foggia coinvolti nell'invasione di campo avvenuta durante il finale della partita Monopoli-Foggia di domenica scorsa. Le autorità hanno identificato i responsabili dell’episodio, che ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e i presenti allo stadio. L’evento ha portato a interventi immediati da parte delle forze di polizia per garantire la sicurezza durante e dopo l’incontro.

Sono state notificate ed eseguite nella mattinata di oggi misure cautelari nei confronti di alcuni dei tifosi responsabili dell’invasione di campo avvenuta nel finale della partita Monopoli-Foggia di domenica scorsa. I destinatari del provvedimento sono almeno due persone tra cui l’uomo che, attraversando tutto il campo, ha colpito uno steward in servizio allo stadio Veneziani, venendo fermato e ammanettato poi dalle forze dell’ordine presenti. Individuata anche una seconda persona che ha lanciato petardi in campo ed ha poi fatto ingresso sul terreno di gioco.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Invasione di campo a Monopoli, identificati i tifosi del Foggia responsabili

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