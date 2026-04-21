Invasione di campo a Monopoli | arrestati tre tifosi foggiani di 31 38 e 44 anni

Questa mattina a Monopoli, la polizia ha arrestato tre tifosi di 31, 38 e 44 anni, fermati con l’accusa di aver invaso il campo durante la partita e di aver opposto resistenza a un incaricato di pubblico servizio. L’intervento è avvenuto in flagranza differita, con i tre uomini portati in custodia in relazione ai fatti accaduti durante l’evento sportivo. Gli agenti hanno inoltre riferito di aver constatato comportamenti violenti nei confronti delle forze dell’ordine.

Come anticipato sulle colonne di Foggiatoday, questa mattina, martedì 21 aprile, la Polizia ha proceduto all’arresto, in flagranza differita, di tre ultrà rossoneri, ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza e violenza nei confronti di incaricato di pubblico servizio e invasione del.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate In Monopoli-Foggia invasione finale di incappucciati: arrestati in campo!La serata di Serie C è tutta da dimenticare per l'episodio accaduto in Monopoli-Foggia, finita 1-0. Invasione di campo a Monopoli, identificati i tifosi del Foggia responsabiliSono state notificate ed eseguite nella mattinata di oggi misure cautelari nei confronti di alcuni dei tifosi responsabili dell’invasione di campo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Invasione di campo a Monopoli, Episcopo e Di Molfetta: Accaduto non resti senza conseguenze; Monopoli-Foggia, caos nel finale: invasione di campo dei tifosi ospiti, steward aggredito; Invasione di campo di tifosi al termine di Monopoli-Foggia, colpito uno steward; Monopoli-Foggia, invasione finale di ultras incappucciati: arrestati in campo!. Invasione di campo Monopoli – Foggia, emesse misure cautelari nei confronti dei responsabiliSono state notificate ed eseguite nella mattinata di oggi misure cautelari nei confronti di alcuni dei responsabili dell’invasione di campo avvenuta nel finale della partita Monopoli-Foggia la scorsa ... foggiacittaaperta.it Invasione di campo a Monopoli, Episcopo e Di Molfetta: Accaduto non resti senza conseguenzeLa sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, commentano l'invasione di campo di un manipolo di facinorosi foggiani avvenuta al sesto minuto di recupero dell' ... foggiatoday.it Invasione di campo degli ultras, quattro gare a porte chiuse per il Foggia x.com Invasione e caos a Monopoli, la condanna del Foggia e dell’amministrazione giudiziaria Ferma condanna del Calcio Foggia 1920 e dell’amministrazione giudiziaria del club rossonero, che in relazione all’episodio di violenza verificatosi ieri a Monopoli, dove - facebook.com facebook