Durante una partita tra Monopoli e Foggia, alcuni tifosi ospiti si sono introdotti sul campo indossando cappucci, creando scompiglio. La polizia ha fermato e arrestato alcuni di loro mentre si trovavano ancora in area di gioco. Non sono stati riportati feriti tra gli spettatori o le forze dell'ordine. L’evento si è verificato nei minuti finali della partita, che si è conclusa con la sconfitta della squadra ospite.

La serata di Serie C è tutta da dimenticare per l'episodio accaduto in Monopoli-Foggia, finita 1-0. Nel recupero alcuni ultrà ospiti sono entrati in campo e almeno due sono stati ammanettati sul campo: la rete è stata di Fall e vale il settimo posto, mentre al Foggia serve un miracolo per evitare la D. Tornato alla guida del Catania dopo l’esonero di Viali, Mimmo Toscano riparte dal pareggio col Potenza: ospiti avanti con D’Auria (su errore di Quaini), pareggia su rigore Cicerelli e adesso per blindare il secondo posto servirà fare risultato all’ultima sul campo dell’Atalanta U23. Scivola inaspettatamente la Casertana – battuta dal Latina, che si salva – e così la squadra di Coppitelli si ritrova scavalcata sia dalla Salernitana sia dal Cosenza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In Monopoli-Foggia invasione finale di incappucciati: arrestati in campo!

Notizie correlate

Invasione di campo dei tifosi durante Monopoli-Foggia: partita sospesa e giocatori negli spogliatoiAllo Stadio Veneziani la sfida tra Monopoli e Foggia è interrotta nei minuti di recupero per un’invasione di campo.

Caos al 'Veneziani', invasione di campo dei tifosi del Foggia: gara sospesa e calciatori negli spogliatoiMomenti di tensione allo stadio ‘Veneziani’ di Monopoli, dove la gara tra la formazione barese e il Foggia è stata interrotta nei minuti di recupero...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Caos al 'Veneziani', invasione di campo dei tifosi del Foggia: gara sospesa e calciatori negli spogliatoi - FoggiaToday; Invasione di campo dei tifosi durante Monopoli-Foggia: partita sospesa e giocatori negli spogliatoi; In Monopoli-Foggia invasione finale di incappucciati: arrestati in campo!; Serie C, caos a Monopoli: invasione di campo dei tifosi del Foggia, gara sospesa e calciatori negli spogliatoi.

In Monopoli-Foggia invasione finale di incappucciati: arrestati in campo!La serata di Serie C è tutta da dimenticare per l'episodio accaduto in Monopoli-Foggia, finita 1-0. Nel recupero alcuni ultrà ospiti sono entrati in campo e almeno due sono stati ammanettati sul campo ... gazzetta.it

Foggia ko a Monopoli, classifica drammatica: ora serve un miracolo contro la SalernitanaPartita infinita al Veneziani di Monopoli dove il Foggia ha perso per 1-0 e ha complicato ulteriormente la sua posizione ... immediato.net

Momenti di tensione allo stadio ‘Veneziani’ di Monopoli, dove la gara tra la formazione barese e il Foggia è stata interrotta nei minuti di recupero della ripresa, sul risultato di 1-0 per la formazione di casa. #antennasud #seriec #foggiacalcio calcio - facebook.com facebook

NEXT MATCH! Domenica 19 aprile 2026, ore 20,30 Monopoli - Foggia Vito Simone Veneziani, Monopoli Giornata 37, Serie C Sky Wifi #monopoli #monfog #SerieCSkyWifi x.com