Invalidità civile sindacati in allarme | Il nuovo sistema complica le procedure

I sindacati esprimono preoccupazione riguardo alle recenti modifiche alle procedure di invalidità civile, sostenendo che anziché semplificare, il nuovo sistema potrebbe creare ulteriori ostacoli per le persone con fragilità. La preoccupazione riguarda soprattutto i cittadini più vulnerabili, che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel completare le pratiche necessarie per ottenere riconoscimenti e benefici. La questione sta attirando l’attenzione a livello locale e nazionale.

AREZZO Non una semplificazione, ma il rischio concreto di nuovi ostacoli per i cittadini più fragili. È questo il messaggio lanciato da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri nella sede Cgil di via Monte Cervino ad Arezzo, dedicata alle nuove procedure per l’invalidità civile. Al centro del confronto le disposizioni entrate in vigore dal 1° marzo con il decreto legislativo 3 maggio 2024, inserito nella riforma della non autosufficienza prevista dal Pnrr. La novità principale è l’attribuzione all’ Inps del ruolo unico nell’accertamento, con l’obiettivo di ridurre i tempi e semplificare le procedure. Un cambio che, secondo i sindacati dei pensionati, rischia però di produrre effetti opposti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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