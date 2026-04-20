Arezzo e l' allarme criticità sulle nuove procedure di invalidità civile

Arezzo si trova di fronte a possibili problemi legati alle recenti modifiche nelle procedure per l'invalidità civile. Le segreterie provinciali di tre sigle sindacali hanno espresso preoccupazione riguardo alle nuove modalità adottate, sottolineando che potrebbero comportare difficoltà pratiche e ostacoli per le persone coinvolte. La questione è stata sollevata attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti o sulle specifiche criticità.

Possibili criticità legate alle nuove procedure di invalidità civile. A lanciare l'allarme sono le segreterie provinciali aretine di Spi Cgil, Fno Cisl e Uilp Uil. Le misure sono in vigore dal 1° marzo, che attuano il decreto legislativo 3 maggio 2024 in materia di disabilità, inserito nel quadro.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Allarme sulle pratiche di invalidità civile: sindacati in allerta Notizie correlate Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Arezzo: allarme sulle pratiche di invalidità civileArezzo, 20 aprile 2026 – Si è tenuta stamani, al terzo piano della sede CGIL di via Monte Cervino ad Arezzo, la conferenza stampa promossa dalle... Invalidità civile, nuove regole in arrivo per la Provincia di SondrioA partire dal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà ampliata ad altre quaranta province italiane, tra cui... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caremani: La sanità si salva ripartendo dalle persone; Il grido di allarme dell'imprenditore agricolo Marcello Polverini: le nostre aziende sono in crisi; Pineto ko al Mariani-Pavone: l’Arezzo passa 4-1; Palazzo Scortecci verso la riapertura, domani la gabbia per la colonna compromessa. L’allarme del presidente di Ance Arezzo Gellini: Rincari alle stelle su carburanti, gas e materiali, è necessario intervenire subitoArezzo, 18 marzo 2026 – Gli effetti negativi della guerra in Medioriente si ripercuotono anche nel settore edilizia. Il Presidente di ANCE Arezzo Gian Giacomo Gellini interviene sul tema: Stiamo ... lanazione.it Arezzo: tentato furto in azienda orafa, ladri in fuga per l’allarme. Tavolo sulla sicurezza in prefetturaAncora un tentativo di furto in un'azienda orafa dell'Aretino. Nel mirino di una banda di ladri è finita nuovamente l'azienda Chini di Ponticino. Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 aprile 2026 al ... firenzepost.it ArezzoTv. . Obiettivo 81 Speciale Elezioni In studio Vincenzo Ceccarelli, candidato Sindaco di Alleanza Progressista - facebook.com facebook * 18830 (AREZZO-PRATO C.LE) cancellato, viaggiatori con treno straordinario 32916 alle ore 08:55 #treni x.com