È stata raggiunta un’intesa tra le associazioni di categoria e i sindacati sul settore turistico, con l’obiettivo di favorire l’occupazione. L’accordo prevede un aumento dei contratti a termine, in particolare per affrontare le esigenze legate alla stagionalità. La firma è avvenuta recentemente, con lo scopo di sostenere le imprese e i lavoratori che operano nel comparto. Nessuna decisione è stata presa su altri aspetti del settore.

Stagionalità e occupazione: un’intesa per sostenere imprese e lavoratori: è stato siglato nei giorni scorsi l’accordo territoriale tra Confcommercio con i tre sindacati dei lavoratori del Terziario - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UiltuCS Uil - che offre l’opportunità di assunzioni nei contratti a tempo determinato del Terziario per gestire i picchi di lavoro stagionale dovuti ai flussi turistici. "E’ un accordo importante - spiegano in maniera unitaria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UILTuCS Uil, - l’accordo sulla stagionalità è stato siglato con l’intento di costruire uno strumento utile alla di regolamentazione dei contratti di lavoro per la stagione, auspicando che sia anche utile a ridurre di contrastare il lavoro irregolare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intesa tra Confcommercio e sindacati sul turismo: "Più contratti a termine"

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