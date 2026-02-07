turismo patto tra confcommercio e bandini

Confcommercio Siena e l’Istituto Bandini siglano un accordo per il turismo. Il protocollo permette alle aziende locali di incontrare studenti motivati, offrendo loro l’opportunità di fare stage e capire meglio il lavoro nel settore. Con questa mossa si cerca di risolvere anche il problema della mancanza di manodopera, dando ai giovani la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro e, chissà, trovare un’occupazione al termine degli studi.

Il protocollo di intesa firmato dal direttore di Confcommercio Siena, Daniele Pracchia, la presidente di Federalberghi Siena, Rossella Lezzi e il dirigente scolastico dell’ Istituto Bandini, Alfredo Stefanelli, offre una duplice occasione: alle aziende e alle strutture del territorio, con l’ordinario problema della mancanza di manodopera, di testare giovani motivati e formati sui banchi di scuola, ai ragazzi di toccare con mano la professione e magari trovare, in futuro, un’occupazione al termine del loro percorso, mirato, di studi. "Nella nostra realtà, che vive sempre più di turismo, la questione manodopera è complicata – dice Pracchia –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

