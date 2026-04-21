Un nuovo accordo tra un importante istituto bancario e la Regione Lombardia punta a sviluppare progetti sociali innovativi. La partnership pubblico-privata mira a realizzare interventi concreti a favore delle persone vulnerabili e delle comunità locali. L’intesa coinvolge risorse e competenze per promuovere iniziative a livello regionale, segnando un passo significativo nel panorama dei servizi sociali in Italia.

Una partnership pubblico-privata nata per dare vita a interventi sociali concreti, unendo le forze per proteggere le persone vulnerabili e far crescere le comunità locali. È questo l’intento dell’Accordo quadro illustrato oggi a Palazzo Lombardia dall’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini e Jacques Moscianese, Executive Director Institutional Affairs Intesa Sanpaolo. La collaborazione si fonda su un approccio di coprogettazione, condivisione delle competenze, misurazione dell’impatto sociale e valorizzazione delle reti territoriali, e potrà concretizzarsi attraverso la stipula di specifici Accordi Attuativi.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Intesa Sanpaolo, l’accordo con Regione Lombardia sui progetti sociali innovativi che rivoluziona il panorama nazionale

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