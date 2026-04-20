È stato annunciato un accordo tra un importante istituto bancario e una regione italiana volto a sostenere iniziative sociali innovative. L’intesa prevede la collaborazione tra pubblico e privato per sviluppare progetti di interesse condiviso, con l’obiettivo di aiutare le persone più vulnerabili e le comunità locali. La firma dell’accordo è stata ufficializzata durante un evento pubblico dedicato alla promozione di tali iniziative.

Una collaborazione finalizzata a promuovere e sviluppare progettualità di interesse comune in ambito sociale, rafforzando l’alleanza tra pubblico e privato a sostegno delle persone più fragili e delle comunità locali. È questo l’intento dell’Accordo quadro illustrato oggi a Palazzo Lombardia dall’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini e Jacques Moscianese, Executive Director Institutional Affairs Intesa Sanpaolo. La collaborazione si fonda su un approccio di coprogettazione, condivisione delle competenze, misurazione dell’impatto sociale e valorizzazione delle reti territoriali, e potrà concretizzarsi attraverso la stipula di specifici Accordi Attuativi.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Intesa Sanpaolo e Regione Lombardia: presentato l’accordo quadro per progetti sociali innovativi

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