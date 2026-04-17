Lunedì 20 aprile 2026 si terrà la presentazione di un accordo tra Intesa Sanpaolo e la Regione Lombardia. L'incontro si svolgerà in una sede pubblica e sarà aperto ai media. L’accordo riguarda iniziative di collaborazione tra la banca e le istituzioni regionali. La firma tra le parti si è conclusa pochi giorni prima dell’evento, che sarà seguito da comunicati ufficiali.

Verrà presentato lunedì 20 aprile 2026 lo strategico accordo tra Intesa Sanpaolo e la Regione Lombardia. Tutti i dettagli verranno forniti nel corso di un incontro aperto ai giornalisti in programma il 20 aprile alle 15.30 nella Sala Stampa dell’11esimo Piano di Palazzo Lombardia. All’evento interverranno Elena Lucchini, Assessore Regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Accordo tra Intesa Sanpaolo e Regione Lombardia: la presentazione il 20 aprile

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