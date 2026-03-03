World Baseball Classic 2026 su Sky e NOW | tutte le partite dell’Italia live

Dal 7 marzo, la World Baseball Classic 2026 sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire tutte le partite dell’Italia. La squadra azzurra affronterà Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti e Messico, dando vita a un torneo internazionale che si svolge nella Casa dello Sport. Le partite saranno visibili in modo integrale e in tempo reale.

Dal 7 marzo il grande baseball internazionale nella Casa dello Sport: gli azzurri sfidano Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti e Messico. Diretta anche di semifinali e finale. La primavera del baseball mondiale passa da Sky e NOW con il World Baseball Classic 2026, il torneo che riunisce le 20 migliori nazionali del pianeta. L'edizione di quest'anno si disputa tra Miami, Houston, Tokyo e San Juan (Porto Rico) e vedrà protagonista anche l'Italia, reduce dallo storico accesso ai quarti di finale nel 2023. Sky trasmetterà in diretta tutte le partite della Nazionale Italiana, oltre alle semifinali e alla finale.

