Internazionali d'Italia 2026 Sky non cede i diritti in chiaro | Rai esclusa dal torneo di Roma
Gli Internazionali d'Italia 2026 si svolgeranno esclusivamente su Sky Sport e Tv8, senza un accordo con la Rai né con Mediaset. La decisione conferma che i diritti in chiaro rimangono in mano a Sky, escludendo la possibilità di trasmettere il torneo sulla piattaforma pubblica. Nessun canale della televisione pubblica sarà coinvolto nella copertura dell'evento, che si terrà nel 2026.
Gli Internazionali d'Italia 2026 restano su Sky Sport e Tv8: niente accordo con la Rai né con Mediaset. La pay TV gestisce in autonomia anche la copertura in chiaro del torneo romano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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