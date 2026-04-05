Sabato sera a San Siro si gioca il big match tra Inter e Roma, due squadre che cercano punti importanti per la classifica. La partita sarà visibile in diretta streaming gratuita e su diversi canali televisivi. I tifosi potranno seguire l’incontro sia sui dispositivi digitali sia sui televisori di casa, con copertura in tempo reale e aggiornamenti da parte degli inviati sul campo.

Luci a San Siro, ma stavolta non è una canzone: è l’urlo di una Capitale che sogna l’Europa che conta. Domenica 5 aprile, alle ore 20:45, la nostra Roma scende in campo contro l’Inter in quello che è, a tutti gli effetti, uno scontro diretto per il paradiso. I nerazzurri di Chivu arrivano col dente avvelenato dopo un periodo di appannamento, mentre i ragazzi di Gian Piero Gasperini, appaiati alla Juve al quinto posto, vedono il quarto posto occupato dal Como a soli tre punti. È il momento di ruggire, di riprenderci quello che la storia – fatta di ben 217 precedenti – ci ha spesso tolto o regalato in serate epiche come questa. Come seguire Inter-Roma in streaming gratis e legale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter-Roma in streaming gratis e TV: dove vedere il big match di San Siro

Inter-Atalanta in streaming gratis? Dove vedere il big match di San Siro oggiIl sabato della 29ª giornata di Serie A si accende a San Siro con una sfida tra “ferite”.

Leggi anche: Inter-Roma in streaming gratis e TV: dove vedere la battaglia di San Siro

Inter-Juventus: 3-2 gol e highlights | Serie A

Temi più discussi: Inter-Roma, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Inter-Roma, oggi in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e la grande speranza di Cristian Chivu; Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Inter Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AInter Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it

Diretta Inter Roma | Streaming video tv: tra scudetto e zona Champions League! (Serie A, oggi 5 aprile 2026)Diretta Inter Roma streaming video tv: i nerazzurri difendono il primo posto per lo scudetto, i giallorossi vogliono tornare in zona Champions. ilsussidiario.net

SERIE A | In campo Inter-Roma #ANSA x.com

Inter-Roma, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Chivu e Gasperini facebook