Roma-Juventus in streaming gratis? Dove vedere il big match all’Olimpico

Stasera alle 20:45, allo Stadio Olimpico, si gioca Roma-Juventus, il big match della 27ª giornata di campionato. La partita si svolge in un clima di grande attesa, coinvolgendo migliaia di tifosi. La sfida tra le due squadre è tra le più rilevanti del calendario di questa stagione. La partita sarà visibile in diretta streaming gratis.

Stasera, domenica 1 marzo 2026 alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico si accende per il match più atteso della 27ª giornata: Roma-Juventus. Non è una partita come le altre, è un vero e proprio spareggio per la Champions League. I giallorossi, attualmente terzi, hanno l'occasione d'oro di portarsi a +7 sui bianconeri e ipotecare un posto nell'Europa che conta.

