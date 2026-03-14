Inter Atalanta Gattuso atteso sugli spalti di San Siro | gli osservati speciali dal ct

Rino Gattuso sarà presente sugli spalti di San Siro per assistere alla partita tra Inter e Atalanta, in programma alle ore 15. La sfida, valida per la 29ª giornata di Serie A, rappresenta un momento importante nella corsa ai vertici del campionato. Il tecnico osserva attentamente gli sviluppi del match, che vede le due squadre sfidarsi in una partita dal grande valore in classifica.

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