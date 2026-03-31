Inter c’è anche Marotta per Bosnia-Italia | due gli osservati speciali

Il presidente dell’Inter sarà presente in Bosnia per la partita di qualificazione mondiale tra Bosnia e Italia. Oltre a seguire alcuni giocatori nerazzurri, come Bastoni, Barella, Dimarco ed Esposito, sarà attento anche ad altri protagonisti in campo. La sfida determinerà il pass dell’Italia per il Mondiale in America.

Il presidente dell’Inter – oltre a seguire i nerazzurri Bastoni, Barella, Dimarco ed Esposito – guarderà da vicino alcuni dei protagonisti in campo in chiave mercato L’ Italia in Bosnia si gioca il pass per il Mondiale in America. Gli Azzurri cercano la qualificazione a 12 anni di distanza dall’ultima Coppa del Mondo disputata, dopo le mancate partecipazioni in Russia e Qatar. Beppe Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Nel catino di Zenica ci saranno diverse personalità di spicco del calcio italiano, tra cui non passa inosservata la presenza anche di Beppe Marotta. Il presidente dell’ Inter è anche consigliere federale e ha raggiunto nelle scorse ore la città bosniaca per seguire la formazione di Gattuso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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