L'Inter ha ottenuto una vittoria difficile in trasferta contro il Como, passando da un deficit di 2-0 a una rimonta che si è conclusa con il punteggio di 4-3. La squadra nerazzurra ha segnato due doppiette, una di Thuram e una di Dumfries, contribuendo a portare i tre punti e ad allungare il vantaggio in classifica, ora di nove punti rispetto al secondo in classifica.

Tre punti pesanti in chiave scudetto per i nerazzurri grazie alle doppiette di Thuram e Dumfries. COMO - L'Inter vince a Como in rimonta per 4-3 e mette le mani sullo scudetto. All'iniziale doppio vantaggio casalingo targato Valle e Nico Paz, rispondono le doppiette di Thuram e Dumfries. Inutile, nel finale, il rigore di Da Cunha. Sette gol, tante emozioni e punti che sanno di tricolore pe ri nerazzurri, mentre i lariani subiscono il sorpasso della Juventus che si prende il quarto posto. La partita si sblocca al 36' in favore dei locali. Diao fa un velo decisivo che libera Nico Paz che entra in area e va al tiro con il sinistro trovando pronto Sommer all'intervento, ma sulla ribattuta è Valle il più lesto di tutti a ribadire in gol per l'1-0.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Da 2-0 a 3-4, l'Inter vince a Como in rimonta e vola a +9 sul Napoli

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