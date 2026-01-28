Il Como rimonta la Fiorentina e vola ai quarti in Coppa Italia

Questa sera il Como di Cesc Fabregas ha fatto un miracolo e ha eliminato la Fiorentina, vincendo la partita e conquistando il passaggio ai quarti di Coppa Italia. I tifosi sono impazziti, mentre i giocatori si abbracciano sotto la curva. Ora il prossimo obiettivo è affrontare il Napoli il 10 febbraio.

AGI - Sarà il Como di Cesc Fabregas a sfidare il Napoli il 10 febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia. A decidere la sfida del Franchi contro la Fiorentina, dopo il vantaggio iniziale dei viola con Piccoli e il pareggio di Sergi Roberto, sono state le reti dei subentrati Nico Paz prima e Morata poi. Per i lariani è un successo meritato anche se Ranieri e compagni, alla prima davanti al neo presidente Giuseppe Commisso, hanno comunque tenuto dignitosamente il campo per almeno un tempo. L'impegno contro un avversario di ben altro livello regala ai padroni di casa una leggerezza di testa che consente ai viola di partire molto bene.

