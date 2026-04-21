Stasera si gioca la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, con il ritorno dopo lo 0-0 dell’andata allo stadio Sinigaglia. La partita si svolgerà allo stadio Meazza e sarà trasmessa in diretta su TV e streaming. Le due squadre si sfidano per la qualificazione alla finale, con i nerazzurri che cercano di sfruttare il vantaggio del fattore campo.

Stasera, martedì 21 aprile 2026, va in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como: dopo lo 0-0 dell’andata allo stadio Sinigaglia, tutto si deciderà al Meazza, dove i nerazzurri arrivano in piena corsa Scudetto e con il favore del pronostico. Per i lariani la vittoria segnerebbe un traguardo storico: la prima finale di Coppa Italia. Il match è in programma alle 21. Inter Como, pronostici e quote Le principali agenzie di scommesse indicano l’Inter come favorita. Il segno 1 oscilla tra 1.67 e 1.72, mentre il pareggio, che porterebbe ai supplementari, si aggira intorno a 3.75. Il successo del Como è quotato tra 4.50 e 5.00, segno della difficoltà della trasferta per i lariani.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Inter–Como, semifinale di Coppa Italia stasera: pronostici e quote, orario della partita e dove vederla in TV e streaming

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