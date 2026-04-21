L'incontro tra Inter e Como si tiene questa sera alle 21 a San Siro, valido per la semifinale di Coppa Italia. La sfida riparte dal punteggio di 0-0 dopo l’andata e sarà possibile seguirla in diretta streaming o in televisione. La squadra che si aggiudicherà la partita affronterà in finale a Roma la vincente dell’altra semifinale.

Chi va in finale di Coppa Italia? Inter e Como si sfidano dopo lo 0-0 dell'andata. Appuntamento a San Siro alle 21. L'Inter si appresta a vincere il suo 21esimo scudetto. Ormai è solo questione di "quando". All'andata la sfida è finita 0-0. Chi vince sfiderà la vincente di Atalanta-Lazio, di scena domani sera a Bergamo. Chivu punta a fare il doblete, come Mourinho nel 2009-10, che vinse anche la Champions battendo in finale il Bayern Monaco. I ragazzi di Fabregas non stanno vivendo un momento positivo. Nelle ultime tre partite di campionato hanno racimolato solo un punto e due sconfitte, tra cui una proprio contro l'Inter, dove sono stati rimontati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Como, semifinale di Coppa Italia: dove vederla in streaming e in tv

FIORENTINA-COMO 1-3 | HIGHLIGHTS | OTTAVI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Notizie correlate

Leggi anche: Como-Inter stasera in TV: dove vederla e formazioni della semifinale di Coppa Italia

Como-Inter oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniSi gioca la gara di andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, in programma questa sera al Sinigaglia alle 21:00.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Verso Inter-Como, la guida alla semifinale di Coppa Italia; Inter-Como: probabili, Pio Esposito e Thuram davanti; Inter-Como, le probabili formazioni della semifinale di ritorno; Chivu vuole il doblete, Fabregas può fare la storia: tutte le chiavi di Inter-Como.

Inter-Como oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniInter e Como si sfidano al Meazza nella semifinale di ritorno di Coppa Italia partendo dallo 0-0 dell’andata. Le probabili formazioni di Chivu e Fabregas, l’orario e dove vedere la partita in diretta ... fanpage.it

Coppa Italia, Inter-Como: le probabili formazioni della semifinale di ritornoInter-Como (martedì 21 aprile 2026 con calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5) è la semifinale di ritorno in Coppa Italia. Si (ri)parte dallo 0-0 dell'andata allo Stadio Sinigaglia dopo ... calciomercato.com

Chivu contro Fabregas: l’Inter vuole due titoli, il Como per l’Europa x.com

L’Inter allunga a +12 sulle seconde, la Juventus vola a +5 su Como e Roma e vede la Champions, in fondo alla classifica Cremonese e Lecce si giocano un posto per restare in Serie A: quali saranno i verdetti finali - facebook.com facebook