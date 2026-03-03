Como-Inter stasera in TV | dove vederla e formazioni della semifinale di Coppa Italia

Stasera la partita tra Como e Inter si svolge in diretta TV, con la semifinale d’andata di Coppa Italia. Cesc Fàbregas scende in campo per l’Inter, mentre le formazioni ufficiali vengono annunciate poco prima del calcio d’inizio. La trasmissione sarà seguita dai telecronisti e dai telespettatori potranno scoprire le scelte dei due allenatori. La partita si gioca questa sera, e sarà visibile sui canali dedicati.

Cesc Fàbregas tenta l'impresa contro l'Inter nella semifinale d'andata. Ecco come seguire la partita, i telecronisti e chi scenderà in campo dal primo minuto stasera. Tutto pronto per una serata di grande calcio al Sinigaglia: stasera, martedì 3 marzo 2026, va in scena la semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa tra Como e Inter. Una sfida inedita a questi livelli che mette di fronte la rivelazione del torneo e la corazzata nerazzurra guidata da Cristian Chivu. Il cammino verso la Semifinale Le due squadre arrivano a questo appuntamento dopo un percorso esaltante nei quarti di finale, giocati a febbraio: Il Como dei miracoli: La squadra di Cesc Fàbregas ha firmato l'impresa più clamorosa del torneo, eliminando il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona.