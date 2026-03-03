Como-Inter oggi in Coppa Italia dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni

Questa sera il Como ospita l’Inter al Sinigaglia alle 21:00 per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in TV e streaming, e le formazioni ufficiali sono state annunciate. I tifosi e gli appassionati potranno seguire l’incontro attraverso i canali dedicati, con i dettagli sugli orari e le modalità di visione già disponibili.

Si gioca la gara di andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, in programma questa sera al Sinigaglia alle 21:00. Diretta esclusiva, in chiaro su Canale5 e Infinity.