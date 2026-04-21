Durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, disputata a San Siro, è stata sollevata una polemica riguardante un episodio arbitrale. Secondo alcune fonti, l’arbitro avrebbe ignorato un fallo commesso da un giocatore dell’Inter ai danni di un attaccante del Como. La partita, che segue un pareggio a reti inviolate nella gara di andata, si gioca con l’obiettivo di stabilire quale squadra accederà alla finale.

San Siro ospita la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, un confronto che vede le due formazioni misurarsi per il passaggio alla finale dopo lo 0-0 registrato circa un mese e mezzo fa in territorio lariano, al Sinigaglia. Durante il primo tempo, precisamente poco prima di raggiungere la mezz’ora di gioco, l’attenzione si è concentrata su un’azione disputata all’interno dell’area nerazzurra, coinvolgendo Acerbi e Douvikas. Dinamiche di campo e gestione del contatto fisico. Il momento più delicato della gara si è verificato quando Douvikas ha tentato di scattare in profondità, trovandosi in una posizione di vantaggio rispetto a Martinez.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter-Como, polemica Acerbi: l’arbitro ignora il fallo su Douvikas

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