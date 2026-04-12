Alle 20:45 al Sinigaglia si gioca Como-Inter, sfida valida per il 32° turno di Serie A 202526. Durante l'incontro, Dumfries ha effettuato un intervento decisivo salvando il risultato su Douvikas. La partita è seguita in tempo reale, con le due squadre impegnate a centrare i tre punti in palio.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. I lariani di Cesc Fabregas, reduci dal pareggio per 0 a 0 contro l’Udinese, sognano una qualificazione alla prossima Champions League e sono attualmente al quinto posto in classifica con 58 punti. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria per 5 a 2 sulla Roma, sono al primo posto in classifica con 72 punti e hanno l’occasione per allungare sul Napoli (che è stato fermato dal pari col Parma) e sul Milan (che ieri ha perso in casa contro l’Udinese).🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter LIVE 0-0: clamoroso salvataggio di Dumfries su Douvikas!

Como Inter LIVE 0-0: triplo cambio per Chivu, c’è anche DumfriesMercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento.

LIVE Alle 20.45 Milan-Como: Allegri si riaffida a Leao, Fabregas punta su Douvikas(3-5-1-1) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao.