Il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord ha commentato la prestazione della squadra nel primo tempo, definendola ottima e sottolineando la capacità di affrontare una squadra considerata tra le più forti. Durante la partita, si è verificato un episodio controverso: il tecnico ha dichiarato che ci fosse stato un fallo di mano dell’Italia in area, suscitando discussioni tra i presenti.

L'Irlanda del Nord ci ha provato alla sua maniera: con il blocco basso, le linee strette e i palloni lunghi. Troppo poco per battere l'Italia, ma abbastanza per rendere soddisfatto il ct Michael O'Neill che non ha fatto drammi dopo il ko: "Non potevo chiedere di più ai miei uomini - ha spiegato - e il nostro piano di gioco nel primo tempo è stato ottimo: loro hanno creato poco, ci siamo difesi bene sui calci d'angolo e abbiamo avuto anche una buona occasione per segnare. C'è stato pure un possibile fallo di mano nell'area dell'Italia che vorrei rivedere. Nella ripresa ci siamo fatti male da soli con quel colpo di testa sul quale Tonali ha segnato un grande gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - O'Neill, mezza polemica con l'arbitro: "C'era un fallo di mano dell'Italia in area..."

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