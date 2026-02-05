Como la squadra di Fabregas non è più una sorpresa | identità tattica e obiettivo Europa

Il Como di Fabregas ha confermato di essere una squadra da prendere sul serio. Dopo aver sorpreso in passato, ora ha un’identità ben definita e mira a conquistare un posto in Europa. La squadra gioca con ritmo, valorizza i giovani e dimostra di avere le idee chiare. La strada verso l’obiettivo europeo sembra sempre più concreta, e i tifosi credono che questa sia davvero la stagione buona.

Cesc Fabregas ha presentato la sfida tra Como e Bologna, analizzando la forza dell’avversario e le prospettive di stagione.

FM 26 - ENG/ITA- COMO DI CESC FABREGAS 25/26 - ANALISI TATTICA - MAGICOMONTA

Argomenti discussi: Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-3: lariani ai quarti contro il Napoli; Osian Roberts e la costruzione dell’Academy di Como 1907 dall’interno verso l’esterno; Le formazioni di Como-Atalanta | Serie A Enilive 2025/26; Como, i soldi e un'anima: non mettiamolo in mezzo a una guerra ideologica.

La battuta di Fabregas sul Como in zona Champions: Vi dico la verità...Le parole del tecnico spagnolo in diretta tv dopo la pesante vittoria ottenuta dalla sua squadra sul campo del Pisa: cos'ha detto ... corrieredellosport.it

Il Como è perfetto, sei gol al Torino: Fabregas vola, resta vivo il sogno ChampionsI padroni di casa non sbagliano niente, segnano Douvikas (doppietta), Baturina, Da Cunha, Kuhn e Caqueret. Il quarto posto resta alla portata ... msn.com

Il Como Women solleva dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra. In vista della sfida contro la Juventus gli allenamenti saranno guidati dal vice Davide Borin con la match analyst Laura Brambilla facebook