Inter-Como | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Oggi, martedì 21 aprile, si gioca la partita tra Inter e Como valida per la semifinale di Coppa Italia. L'incontro si svolge a San Siro, con i nerazzurri che cercano di avanzare alla finale. La sfida sarà visibile in diretta in chiaro e streaming, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire l'evento senza abbonamento. Le probabili formazioni e l'orario del calcio d'inizio sono stati annunciati ufficialmente.

(Adnkronos) – Inter e Como si affrontano in Coppa Italia. Oggi, martedì 21 aprile, i nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Fabregas nel ritorno della semifinale della coppa nazionale – in diretta tv e streaming. Si riparte dallo 0-0 del Sinigaglia, che ha lasciato tutto aperto in ottica qualificazione per la finale. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Cagliari in campionato, mentre il Como ha perso 2-1 in trasferta contro il Sassuolo. La sfida tra Inter e Como è in programma oggi, martedì 21 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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